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Минстрой РФ: Повышение цен на жилье не связано напрямую с изменением в законодательстве
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Минстрой РФ: Повышение цен на жилье не связано напрямую с изменением в законодательстве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
Повышение цен на жилье не связано только с изменением законов в сфере долевого строительства, такое мнение выразил журналистам министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.
«Что касается цен, очень много дискуссий сейчас по этому поводу, мы действительно фиксируем некоторое повышение цены на рынке. Здесь можно говорить о разных аспектах, но главный аспект в том, что дешевле стала ипотека, пошел активный спрос, граждане активно покупают квартиры. Мы очень много просматриваем аналитики. Как говорят все участники этого рынка и все участники этих процессов, в первую очередь это связано с тем, что идет активный спрос на недвижимость, поэтому привязывать это только к тому, что это требование нового федерального закона, я бы не стал»», — сказал В. Якушев.
Ранее В. Якушев сообщил, что не исключает дальнейшей доработки законодательства, регулирующего сферу долевого строительства.
Закон о совершенствовании регулирования сферы долевого строительства вступил в силу 1 июля.
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