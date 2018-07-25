Минстрой РФ: Повышение цен на жилье не связано напрямую с изменением в законодательстве

Владимир Якушев. Повышение цен на жилье не связано только с изменением законов в сфере долевого строительства, такое мнение выразил журналистам министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

«Что касается цен, очень много дискуссий сейчас по этому поводу, мы действительно фиксируем некоторое повышение цены на рынке. Здесь можно говорить о разных аспектах, но главный аспект в том, что дешевле стала ипотека, пошел активный спрос, граждане активно покупают квартиры. Мы очень много просматриваем аналитики. Как говорят все участники этого рынка и все участники этих процессов, в первую очередь это связано с тем, что идет активный спрос на недвижимость, поэтому привязывать это только к тому, что это требование нового федерального закона, я бы не стал»», — сказал В. Якушев.

Ранее В. Якушев сообщил, что не исключает дальнейшей доработки законодательства, регулирующего сферу долевого строительства.

Закон о совершенствовании регулирования сферы долевого строительства вступил в силу 1 июля.