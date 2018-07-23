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Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии на четыре жилых дома вблизи пос. Нахабино
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Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии на четыре жилых дома вблизи пос. Нахабино 

Агентство «Москва» 1 час назад
Главное управление государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области выдало выдал заключение о соответствии (ЗОС) на четыре жилых дома в городском округе Красногорск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на слова его главы Артура Гарибяна.
«Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям 214-ФЗ на четыре жилых дома №26, №27, №28 и №29, расположенных вблизи пос. Нахабино», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что открыть продажи на жилые помещения в домах сможет ООО «Град». Теперь застройщик вправе зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объект и привлекать денежные средства граждан.
«Девелоперу выдано заключение о соответствии на жилые дома, которые возводятся в рамках проекта ЖК «Красногорский». Дома рассчитаны на 1 тыс. 180 квартир, общей жилой площадью 50 тыс. 651 кв. м», — заключил А. Гарибян.
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