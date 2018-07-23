Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии на четыре жилых дома вблизи пос. Нахабино

Главное управление государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области выдало выдал заключение о соответствии (ЗОС) на четыре жилых дома в городском округе Красногорск . Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на слова его главы Артура Гарибяна. «Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям 214-ФЗ на четыре жилых дома №26, №27, №28 и №29, расположенных вблизи пос. Нахабино », — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что открыть продажи на жилые помещения в домах сможет ООО «Град». Теперь застройщик вправе зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объект и привлекать денежные средства граждан. «Девелоперу выдано заключение о соответствии на жилые дома, которые возводятся в рамках проекта ЖК «Красногорский». Дома рассчитаны на 1 тыс. 180 квартир, общей жилой площадью 50 тыс. 651 кв. м», — заключил А. Гарибян.