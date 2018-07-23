Конституционный суд защитил право военнослужащего на квартиру: жена не препятствие

Оставлять женатых военнослужащих-контрактников без жилья запретил Конституционный суд. Высшая инстанция признала неконституционным правило закона «О статусе военнослужащих», которое позволяет снимать офицеров с очереди на государственные квартиры или жилищные субсидии.