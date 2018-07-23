Конституционный суд защитил право военнослужащего на квартиру: жена не препятствие 

Оставлять женатых военнослужащих-контрактников без жилья запретил Конституционный суд. Высшая инстанция признала неконституционным правило закона «О статусе военнослужащих», которое позволяет снимать офицеров с очереди на государственные квартиры или жилищные субсидии.
Как стало известно «КВ», с жалобой в КС обратился отставной офицер из Санкт-Петербурга Анатолий Удовиченко. С 1993 года он служил во внутренних войсках МВД по контракту. В 2014 году начальство признало мужчину и его семью — жену и несовершеннолетнего ребенка — нуждающимися в жилье для постоянного проживания. По правилам ему должны были или предоставить квадратные метры от государства, или выдать сертификат на жилищную субсидию. Однако через год контрактник был вынужден уволиться в запас из-за проблем со здоровьем. Заветных ключей от квартиры он так и не получил. Руководство сняло Удовиченко с очереди, объяснив это тем, что его супруга также состоит на службе в звании прапорщика. Несколько лет назад женщина стала участницей программы военной ипотеки. Правда, по сей день она квартиру так и не приобрела. Но для начальства этот факт оказался решающим. По мнению боссов, существовал риск того, что эта семья в итоге получит не одну, а целых две квартиры. А значит, необоснованно обогатится за счет казны. Обиженный офицер попытался обжаловать решение руководства в местных судах, но отовсюду получил отказ. Добиться справедливости ему удалось только после обращения в КС. Высшая инстанция признала нормы закона, которые позволили командованию оставить отставного контрактника без квартиры, не соответствующими Конституции. В своем постановлении судьи указали, что нынешние правила не имеют объективного и разумного оправдания и нарушают принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства. Кроме того, как говорится в документе, действующий закон ставит в неравное положение тех, кто пошел служить до 2005 года — момента возникновения ипотечной программы для военнослужащих, — и тех, кто начал служить после старта программы. Более того, будь истец не женат на своей коллеге, проблема тоже не возникла бы. В результате КС постановил пересмотреть дело Удовиченко. Законодателю же придется исправить несправедливые положения закона. Источник