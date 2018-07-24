Совфед одобрил новый механизм предоставления жилья детям-сиротам

Совет Федерации одобрил закон, направленный на создание единой практики обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. Соответствующий документ внесло в Госдуму Правительство, однако ко второму чтению в него были включены поправки депутатов и сенаторов.

Закон устанавливает единый порядок учёта и включение в списки получателей жилья детей-сирот. «Устанавливается возможность включения в список, если ребёнок не находится в субъекте в связи со сменой места жительства», — уточнила член Комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина Петренко

Поправка депутатов Госдумы устанавливает, что общее количество жилых помещений, которые предоставляются детям-сиротам в многоквартирном доме, не должно превышать 25%. Между тем, как отметила Петренко, против этой нормы выступают муниципалитеты сельских поселений и малых городов, где ведётся малогабаритное строительство. В связи этим Совфед принял решение о мониторинге соответствующего положения.

Закон также предполагает принудительный обмен и даже выселение в другие помещения по соцнайму граждан, лишённых родительских прав. Ещё одна поправка, внесённая сенаторами, даёт право супругам и детям сироты проживать в выделенной государством квартире и после его смерти. Жилье в таком случае, как уточнила сенатор, исключается из специального жилого фонда.