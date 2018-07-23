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Комитет Совфеда поддержал закон о жилье для детей-сирот
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Комитет Совфеда поддержал закон о жилье для детей-сирот 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Субъектам Российской Федерации передадут дополнительные полномочия по предоставлению жилья детям-сиротам. Такой закон Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал на заседании в понедельник, сообщает пресс-служба палаты регионов.
Заседание провёл председатель комитета Валерий Рязанский. Сенаторы рекомендовали палате принять закон, который направлен на формирование единой практики обеспечения жильём детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.
Как уточнила член Комитета по соцполитике Валентина Петренко, согласно документу, количество предоставляемых детям-сиротам квартир не может превышать 25 процентов от общего количества квартир в доме.
Кроме того, региональные власти получат возможность принимать решение о необходимости заключать неоднократный договор найма жилого помещения по истечении первого пятилетнего срока.
«Закон даёт возможность вселения в жилые помещения, предоставленные детям-сиротам по договорам найма, их несовершеннолетних детей и супругов, которые включаются в данный договор», — сказал Рязанский.
Он добавил, что в случае смерти заявителя власти обязаны принять решение об исключении этой квартиры из специализированного жилищного фонда и заключить с детьми и супругами договор соцнайма.
Закон также предоставляет возможность заказчику покупать квартиры для детей-сирот у физических лиц.
В ходе заседания сенаторы рекомендовали палате одобрить закон, который устанавливает случаи приостановления действия полиса ОМС и признания его недействительным.
«Действие полиса ОМС приостанавливается в случаях призыва и поступления на военную службу или приравненную к ней службу на срок её прохождения, в случае прекращения гражданства Российской Федерации, аннулирования вида на жительство или разрешения на временное проживание, утраты или лишения статуса беженца», — сказал Валерий Рязанский.
Кроме того, члены комитета рекомендовали одобрить закон, уточняющий требования к обороту информационной продукции, а также закон, который предоставляет ряд соцгарантий сотрудникам Росгвардии. Также сенаторы поддержали закон, который разрешает россиянам самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака.
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