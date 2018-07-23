Комитет Совфеда поддержал закон о жилье для детей-сирот

Субъектам Российской Федерации передадут дополнительные полномочия по предоставлению жилья детям-сиротам. Такой закон Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал на заседании в понедельник, сообщает пресс-служба палаты регионов.

Заседание провёл председатель комитета Валерий Рязанский . Сенаторы рекомендовали палате принять закон, который направлен на формирование единой практики обеспечения жильём детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

Как уточнила член Комитета по соцполитике Валентина Петренко, согласно документу, количество предоставляемых детям-сиротам квартир не может превышать 25 процентов от общего количества квартир в доме.

Кроме того, региональные власти получат возможность принимать решение о необходимости заключать неоднократный договор найма жилого помещения по истечении первого пятилетнего срока.

«Закон даёт возможность вселения в жилые помещения, предоставленные детям-сиротам по договорам найма, их несовершеннолетних детей и супругов, которые включаются в данный договор», — сказал Рязанский.

Он добавил, что в случае смерти заявителя власти обязаны принять решение об исключении этой квартиры из специализированного жилищного фонда и заключить с детьми и супругами договор соцнайма.

Закон также предоставляет возможность заказчику покупать квартиры для детей-сирот у физических лиц.

В ходе заседания сенаторы рекомендовали палате одобрить закон, который устанавливает случаи приостановления действия полиса ОМС и признания его недействительным.

«Действие полиса ОМС приостанавливается в случаях призыва и поступления на военную службу или приравненную к ней службу на срок её прохождения, в случае прекращения гражданства Российской Федерации, аннулирования вида на жительство или разрешения на временное проживание, утраты или лишения статуса беженца», — сказал Валерий Рязанский.

Кроме того, члены комитета рекомендовали одобрить закон, уточняющий требования к обороту информационной продукции, а также закон, который предоставляет ряд соцгарантий сотрудникам Росгвардии. Также сенаторы поддержали закон, который разрешает россиянам самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака.