Более 352 млн рублей выделено на капремонт жилых домов в Сергиево‐Посадском районе

Более 352 миллионов рублей потратят на капитальный ремонт 80 многоквартирных домов в Сергиево‐Посадском районе. Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства жилищно‐коммунального хозяйства Московской области

«В этом году при проведении общестроительных работ капитального характера в многоквартирном жилом фонде Подмосковья особое внимание мы уделяем энергоэффективности применяемых технологий», — рассказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин

Согласно сообщению, в настоящее время при утеплении фасадов применяются современные системы нового поколения. Также в многоквартирных домах устанавливается оборудование для учета и регулирования потребления ресурсов в системах теплоснабжения и отопления.

По словам Хромушина, в текущем году ожидается ремонт более 2,8 тысяч домов, для чего было выделено более 15 миллиардов рублей.

«По поручению губернатора Московской области А. Ю. Воробьева в этом году региональная программа капремонта была утверждена заблаговременно. Вся проектно-сметная документация согласуется со старшими по дому управдомами или председателями совета МКД», — отметил он.

Так, в 2018 году ожидается замена более 1,9 тысяч лифтов в 591 доме. Также в 107 домах обновят газовое хозяйство. Комплексный капитальный ремонт пройдет в 716 домах.