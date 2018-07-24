Более 352 млн рублей выделено на капремонт жилых домов в Сергиево‐Посадском районе 

Более 352 миллионов рублей потратят на капитальный ремонт 80 многоквартирных домов в Сергиево‐Посадском районе. Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства жилищно‐коммунального хозяйства Московской области.
«В этом году при проведении общестроительных работ капитального характера в многоквартирном жилом фонде Подмосковья особое внимание мы уделяем энергоэффективности применяемых технологий», — рассказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.
Согласно сообщению, в настоящее время при утеплении фасадов применяются современные системы нового поколения. Также в многоквартирных домах устанавливается оборудование для учета и регулирования потребления ресурсов в системах теплоснабжения и отопления.
По словам Хромушина, в текущем году ожидается ремонт более 2,8 тысяч домов, для чего было выделено более 15 миллиардов рублей.
«По поручению губернатора Московской области А. Ю. Воробьева в этом году региональная программа капремонта была утверждена заблаговременно. Вся проектно-сметная документация согласуется со старшими по дому управдомами или председателями совета МКД», — отметил он.
Так, в 2018 году ожидается замена более 1,9 тысяч лифтов в 591 доме. Также в 107 домах обновят газовое хозяйство. Комплексный капитальный ремонт пройдет в 716 домах.
В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в городском округе Серпухов включено 68 многоквартирных домов. На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Серпухове выделено более 345 миллионов рублей.