Ещё
Еще 34 учителя в Подмосковье получат свидетельства на получение соципотеки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еще 34 учителя в Подмосковье получат свидетельства на получение соципотеки 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИАМО
Сертификаты на приобретение жилья по социальной ипотеке вручат 34 учителям из 17 муниципалитетов Московской области 24 июля, церемония пройдет в доме регионального правительства, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.
«Подпрограмма «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» реализуется с 2016 года. В настоящее время 63 учителя стали участниками подпрограммы. Это учителя русского языка и литературы, учителя математики, учителя начальных классов и учителя английского языка», — говорится в сообщении.
С 2018 года в подпрограмме участвуют и воспитатели дошкольных образовательных организаций, на участие от воспитателей подана 81 заявка.
Суть социальной ипотеки заключается в том, что правительство Московской области покупает квартиру врачам, учителям, молодым ученым и уникальным специалистам, а самим участникам остается лишь выплачивать проценты по ипотечному кредиту.
Подпрограмма нацелена на закрепление в образовательных организациях Московской области наиболее востребованных специалистов и обеспечение их жильем на льготных условиях.
РИАМО: последние новости
Жилой дом передали под заселение по реновации на западе Москвы Обманутым дольщикам Urban Group в Подмосковье могут вернуть вложенные деньги Власти Москвы одобрили несколько проектов развития промзон с жильем по программе реновации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из россиян сделают «вечных пешеходов»185
Россияне взбунтовались из-за нового налога403
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе267
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль14
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики14
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение