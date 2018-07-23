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Банк «Глобэкс» снизил уставный капитал до 10 млрд рублей
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Банк «Глобэкс» снизил уставный капитал до 10 млрд рублей 

Банки.ру 30 минут назад
Банк «Глобэкс» снизил уставный капитал с 15 млрд до 10 млрд рублей, следует из материалов кредитной организации.
Уставный капитал снижается путем уменьшения номинальной стоимости акций с 33,41 рубля до 22,3 рубля за акцию.
«Уменьшить уставный капитал АО «Глобэксбанк» до размера 10 014 599 246,4 (десять миллиардов четырнадцать миллионов пятьсот девяносто девять тысяч двести сорок шесть рублей 40 копеек) путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 449 085 168 штук (четыреста сорок девять миллионов восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 33,41 рубля (тридцать три рубля 41 копейка) за акцию общей номинальной стоимостью 15 003 935 462, 88 (пятнадцать миллиардов три миллиона девятьсот тридцать пять тысяч четыреста шестьдесят два рубля 88 копеек)», — говорится в документе.
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