Сбор пшеницы в России за год вырос на 56% — до 27,9 млн тонн

Сбор пшеницы в России по состоянию на 20 июля составил 27,9 млн тонн против 17,9 млн тонн на аналогичную дату годом ранее, сообщает Минсельхоз

«Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 7,3 млн га (в 2017 г. — 3,9 млн га), намолочено 27,9 млн тонн зерна (в 2017 г. — 17,9 млн тонн), при урожайности 38,1 ц/га», — говорится в сообщении.

Сбор ячменя сократился на 20% — до 2,4 млн тонн.

Всего по состоянию на 20 июля намолочено 32,1 млн тонн зерна против 25 млн тонн.

«По состоянию на 20 июля 2018 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 8,7 млн га (в 2017 г. — 5,7 млн га). Намолочено 32,1 млн тонн зерна (в 2017 г. — 25 млн тонн), при урожайности 37 ц/га», — говорится в сообщении.