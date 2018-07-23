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Сбор пшеницы в России за год вырос на 56% — до 27,9 млн тонн
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Сбор пшеницы в России за год вырос на 56% — до 27,9 млн тонн 

Rambler News Service 1 час назад
Сбор пшеницы в России по состоянию на 20 июля составил 27,9 млн тонн против 17,9 млн тонн на аналогичную дату годом ранее, сообщает Минсельхоз.
«Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 7,3 млн га (в 2017 г. — 3,9 млн га), намолочено 27,9 млн тонн зерна (в 2017 г. — 17,9 млн тонн), при урожайности 38,1 ц/га», — говорится в сообщении.
Сбор ячменя сократился на 20% — до 2,4 млн тонн.
Всего по состоянию на 20 июля намолочено 32,1 млн тонн зерна против 25 млн тонн.
«По состоянию на 20 июля 2018 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 8,7 млн га (в 2017 г. — 5,7 млн га). Намолочено 32,1 млн тонн зерна (в 2017 г. — 25 млн тонн), при урожайности 37 ц/га», — говорится в сообщении.
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