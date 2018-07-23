Военнослужащие Балтийского флота активно приобретают жилье в Калининградской области

В регионе в текущем году заключено 20 сделок в строящихся домах, а также приобретено 18 жилых домов с земельным участком.

Калининградской области за время работы системы накопительно-ипотечной системы (НИС) военнослужащими приобретено 5800 жилых помещений на общую сумму более 17,5 млрд рублей.

По статистике значительная часть квартир приобретается на рынке вторичного жилья, однако фактически купленного жилья в новостройках больше.

Одним из преимуществ военной ипотеки является и то, что после трех лет участия в НИС военнослужащий имеет право приобрести жилье в любом регионе России

За первое полугодие 2018 года в Калининградской области участниками НИС приобретено 186 квартир. В регионе в текущем году заключено 20 сделок в строящихся домах, а также приобретено 18 жилых домов с земельным участком. При этом средняя площадь приобретаемой квартиры на вторичном рынке составляет 61,5 квадратных метров. В новостройках средняя площадь квартиры составляет 69,3 квадратных метра.

Средняя площадь индивидуальных жилых домов с земельным участком составила 130,2 квадратных метра.