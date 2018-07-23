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Военнослужащие Балтийского флота активно приобретают жилье в Калининградской области
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Военнослужащие Балтийского флота активно приобретают жилье в Калининградской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В регионе в текущем году заключено 20 сделок в строящихся домах, а также приобретено 18 жилых домов с земельным участком.
В Калининградской области за время работы системы накопительно-ипотечной системы (НИС) военнослужащими приобретено 5800 жилых помещений на общую сумму более 17,5 млрд рублей.
По статистике значительная часть квартир приобретается на рынке вторичного жилья, однако фактически купленного жилья в новостройках больше.
Одним из преимуществ военной ипотеки является и то, что после трех лет участия в НИС военнослужащий имеет право приобрести жилье в любом регионе России.
За первое полугодие 2018 года в Калининградской области участниками НИС приобретено 186 квартир. В регионе в текущем году заключено 20 сделок в строящихся домах, а также приобретено 18 жилых домов с земельным участком. При этом средняя площадь приобретаемой квартиры на вторичном рынке составляет 61,5 квадратных метров. В новостройках средняя площадь квартиры составляет 69,3 квадратных метра.
Средняя площадь индивидуальных жилых домов с земельным участком составила 130,2 квадратных метра.
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