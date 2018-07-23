В Северной Осетии с начала года объем ввода жилья в эксплуатацию вырос более чем на 16%

С начала года в Северной Осетии ввели в эксплуатацию почти 100 тысяч квадратных метров жилья. Это на 16,5% больше, чем в первой половине прошлого года. «Ввод жилья в Северной Осетии за первые полгода вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Так, в 2018 году было введено 99,8 тысячи квадратных метров. Это на 16,5% больше, чем в январе-июне прошлого года. Тогда было введено 96,1 тысячи квадратных метров», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя региона. В первом полугодии индивидуальные застройщики возвели на 26,1% больше жилья, чем в 2017 году. Всего было построено 20 386 квадратных метров жилья, добавили в ведомстве.