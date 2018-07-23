СМИ сообщили о жилье в Москве, купленном судьёй по заниженной цене

Судья Никулинского суда Москвы Айгуль Шайхутдинова купила элитное жильё по заниженной цене, сообщает «Дождь».

По данным телеканала, 15 июня текущего года Айгуль Шайхутдинова приобрела квартиру в доме 45 в Большом Тишинском переулке. Этот дом комфорт-класса строился по программе «Жилище» для расселения очередников — сирот, молодых семей и других нуждающихся в льготном жилье. Основанием для продажи этой квартиры послужило распоряжение правительства Москвы

Кадастровая стоимость квартиры составляет 12,8 миллиона рублей, но, как сообщает «Дождь», купленное по распоряжению столичного правительства жильё обычно имеет заниженную стоимость.

Часть квартир в этом доме продаёт через аукцион компания «Мосреалстрой», которая является дочерней структурой ОАО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» («УЭЗ»). В мае «УЭЗ», принадлежащее департаменту строительства Москвы, выиграло суд у гаражного кооператива в Тропарево-Никулино. Судьей в этом деле выступала Айгуль Шайхутдинова, которая обязала членов кооператива снести гаражи для постройки жилого комплекса.

Судья Шайхутдинова не прокомментировала эту информацию.

Как напоминает телеканал, по закону судья получает жильё из федерального бюджета, а после определённого стажа работы оно приватизируется.