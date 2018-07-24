Правительство Москвы отдало судье квартиру в доме для очередников по программе «Жилище» 

Судья Никулинского районного суда Москвы Айгуль Шайхутдинова приобрела на особых условиях элитное жилье в доме, который предназначался для расселения очередников, сообщает телеканал «Дождь». Основанием послужило распоряжение правительства Москвы. Судья получила жилье через месяц после решения в пользу организации, контролируемой департаментом строительства Москвы.
Согласно выписке из Росреестра, Айгуль Салимовна Шайхутдинова 15 июня 2018 года приобрела квартиру по адресу Большой Тишинский переулок, 45. Так зовут судью Никулинского райсуда. Речь идет именно о ней, рассказал «Дождю» источник в юридическом сообществе Москвы.
Квартира находится в доме комфорт-класса, который строился по программе «Жилище» (это указано на инвестиционной карте города) и, соответственно, предназначен для расселения очередников. Это сироты, молодые семьи и другие нуждающиеся в льготном жилье, получающие квартиры бесплатно или по льготным ценам. Но в этом доме жилье продает через аукцион контролируемая мэрией компания «Мосреалстрой». Квартиру, доставшуюся Шайхутдиновой, сняли с аукциона, после чего был заключен договор купли-продажи с единственным покупателем. В выписке из Росреестра указано, что основанием для продажи послужило распоряжение правительства Москвы.
Кадастровая стоимость квартиры — 12,8 миллиона рублей, но, как утверждают источники «Дождя», квартиры, купленные по распоряжению правительства Москвы, как правило, имеют заниженную стоимость. Например, заместитель главы департамента городского имущества Москвы Иван Щербаков, по данным Московской Хельсинкской группы, по распоряжению правительства Москвы купил снятую с аукциона квартиру по цене в пять раз ниже рыночной.
Как уточняет «Дождь», дом в Большом Тишинском был передан из имущественной казны города Москвы в оперативное управление «Управлению гражданского строительства» (УГС), которое при посредничестве «Мосреалстроя» продает жилье через электронные аукционы всем желающим. «УГС» руководит Дамир Газизов, бывший казанский чиновник и соратник Марата Хуснуллина, вице-мэра и главы стройкомплекса Москвы. «Мосреалстрой» — дочерняя организация ОАО «УЭЗ» (руководитель — бывший казанский девелопер Альберт Суниев), а оно принадлежит департаменту строительства Москвы. Шайхутдинова тоже родом из Татарстана, она преподавала на кафедре уголовного права в Казанском федеральном университете.
Шайхутдинова вела судебные заседания по иску ОАО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» к гаражному кооперативу в Тропарево-Никулино. Землю под кооперативом мэрия передала в аренду «УЭЗ»; предприятие потребовало снести гаражи, чтобы построить жилой комплекс «Никулинский». Представители кооператива сочли, что в этом случае будут нарушены их права на собственность. В середине мая Шайхутдинова полностью удовлетворила иск ОАО «УЭЗ», обязав членов кооператива убрать гаражи с территории.
Согласно закону, напоминает «Дождь», судья получает жилье в служебное пользование из федерального бюджета, а после определенного стажа работы оно приватизируется. Получение квартиры в обход этого порядка может привести к лишению судейского статуса. В июне 2009 года Верховный суд лишил его экс-председателя Московского арбитражного суда Людмилу Майкову за то, что она получила квартиру в элитном жилом комплексе по распоряжению правительства Москвы.
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