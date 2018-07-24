Правительство Москвы отдало судье квартиру в доме для очередников по программе «Жилище»

Судья Никулинского районного суда Москвы Айгуль Шайхутдинова приобрела на особых условиях элитное жилье в доме, который предназначался для расселения очередников, сообщает телеканал «Дождь». Основанием послужило распоряжение правительства Москвы . Судья получила жилье через месяц после решения в пользу организации, контролируемой департаментом строительства Москвы.

Согласно выписке из Росреестра , Айгуль Салимовна Шайхутдинова 15 июня 2018 года приобрела квартиру по адресу Большой Тишинский переулок, 45. Так зовут судью Никулинского райсуда. Речь идет именно о ней, рассказал «Дождю» источник в юридическом сообществе Москвы.

Квартира находится в доме комфорт-класса, который строился по программе «Жилище» (это указано на инвестиционной карте города) и, соответственно, предназначен для расселения очередников. Это сироты, молодые семьи и другие нуждающиеся в льготном жилье, получающие квартиры бесплатно или по льготным ценам. Но в этом доме жилье продает через аукцион контролируемая мэрией компания «Мосреалстрой». Квартиру, доставшуюся Шайхутдиновой, сняли с аукциона, после чего был заключен договор купли-продажи с единственным покупателем. В выписке из Росреестра указано, что основанием для продажи послужило распоряжение правительства Москвы.

Кадастровая стоимость квартиры — 12,8 миллиона рублей, но, как утверждают источники «Дождя», квартиры, купленные по распоряжению правительства Москвы, как правило, имеют заниженную стоимость. Например, заместитель главы департамента городского имущества Москвы Иван Щербаков , по данным Московской Хельсинкской группы, по распоряжению правительства Москвы купил снятую с аукциона квартиру по цене в пять раз ниже рыночной.

Как уточняет «Дождь», дом в Большом Тишинском был передан из имущественной казны города Москвы в оперативное управление «Управлению гражданского строительства» (УГС), которое при посредничестве «Мосреалстроя» продает жилье через электронные аукционы всем желающим. «УГС» руководит Дамир Газизов, бывший казанский чиновник и соратник Марата Хуснуллина , вице-мэра и главы стройкомплекса Москвы. «Мосреалстрой» — дочерняя организация ОАО «УЭЗ» (руководитель — бывший казанский девелопер Альберт Суниев ), а оно принадлежит департаменту строительства Москвы. Шайхутдинова тоже родом из Татарстана , она преподавала на кафедре уголовного права в Казанском федеральном университете.

Шайхутдинова вела судебные заседания по иску ОАО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» к гаражному кооперативу в Тропарево-Никулино. Землю под кооперативом мэрия передала в аренду «УЭЗ»; предприятие потребовало снести гаражи, чтобы построить жилой комплекс «Никулинский». Представители кооператива сочли, что в этом случае будут нарушены их права на собственность. В середине мая Шайхутдинова полностью удовлетворила иск ОАО «УЭЗ», обязав членов кооператива убрать гаражи с территории.

Согласно закону, напоминает «Дождь», судья получает жилье в служебное пользование из федерального бюджета, а после определенного стажа работы оно приватизируется. Получение квартиры в обход этого порядка может привести к лишению судейского статуса. В июне 2009 года Верховный суд лишил его экс-председателя Московского арбитражного суда Людмилу Майкову за то, что она получила квартиру в элитном жилом комплексе по распоряжению правительства Москвы.

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