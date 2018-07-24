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Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство складского комплекса в Химках
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Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство складского комплекса в Химках 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИАМО
Складской комплекс будет построен в городском округе Химки, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.
«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство складского комплекса в городском округе Химки. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать порядка 85 новых рабочих мест», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.
В пресс-службе отметили, что, согласно утвержденному проекту, в одноэтажном здании на площади более 5,3 тыс. кв. м разместятся складские, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории будут обустроены подъездные пути, стоянка для грузового транспорта, места для проведения разгрузочно-погрузочных работ.
«Застройщиком выступает ООО «Полный дом». Объем инвестиций составит порядка 200 млн руб. Срок действия разрешения на строительство — до июня 2019 г.», — уточняется в сообщении.
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