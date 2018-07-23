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В дома Южного Бутова началось переселение по реновации
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В дома Южного Бутова началось переселение по реновации 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
В июле горожане получат ключи от квартир для заселения в дома по программе реновации. Принято 51 заявление от москвичей с согласием на переезд в новые квартиры Южного Бутова.
«За шесть дней новые квартиры в ЮЗАО посмотрели больше 80 семей из трех отселяемых домов. У остальных жителей еще есть время обдумать предлагаемые варианты», — рассказал руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
Из трех трехэтажных домов на Краснолиманской улице согласны переехать более половины жильцов.
Жители Южного Бутова получат квартиры в домах 49, корпус 2 и дом 55, корпус 1 на Изюмской улице.
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