В дома Южного Бутова началось переселение по реновации

В июле горожане получат ключи от квартир для заселения в дома по программе реновации. Принято 51 заявление от москвичей с согласием на переезд в новые квартиры Южного Бутова.

«За шесть дней новые квартиры в ЮЗАО посмотрели больше 80 семей из трех отселяемых домов. У остальных жителей еще есть время обдумать предлагаемые варианты», — рассказал руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман

Из трех трехэтажных домов на Краснолиманской улице согласны переехать более половины жильцов.

Жители Южного Бутова получат квартиры в домах 49, корпус 2 и дом 55, корпус 1 на Изюмской улице.