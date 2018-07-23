Комиссия по защите прав дольщиков намерена расширить список тех, кто сможет обменить квартиры в долгострое «Кольцовский дворик»

Обмен квартир в долгострое ЖК «Кольцовский дворик» на готовое жилье идет в штатном режиме: 22 договора уже прошли госрегистрацию прав на недвижимость, и еще 29 договоров находятся в работе. Эти данные были озвучены на заседании межведомственной координационной комиссии по защите прав дольщиков. В августе члены комиссии совместно с представителями САИЖК рассмотрят возможность расширения принципов обмена.

Директор Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Комаров напомнил, что в мае на заседании координационной комиссии были утверждены принципы обмена квартир в кольцовском долгострое на готовое жилье в доме по улице Рощинская, 44, принадлежащее САИЖК. Обмен предлагается дольщикам домов №1 и №2, входящих в недостроенный жилой комплекс. В первоочередном порядке пройти эту процедуру могли граждане, полностью оплатившие свои договоры деньгами и не имеющие другого жилья.

Для того, чтобы расширить перечень, будет проанализировано еще 82 договора, заключенных 92 дольщиками. Члены комиссии намерены выделить категории людей, которые также смогут принять участие в обмене. Речь идет о гражданах из социально незащищенных категорий.

По словам Александра Комарова, всем владельцам недостроенных квартир были направлены письма с разъяснениями о возможности произвести обмен. Кроме того, вся информация размещена на сайте САИЖК, а также доведена до инициативной группы. Их всех дольщиков «Кольцовского дворика» не вышли на связь и не выразили своей заинтересованности в обмене 36 человек (речь идет о 31 договоре долевого участия).

Министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков проводит регулярные встречи с гражданами, чьи права были нарушены недобросовестными застройщиками, в том числе и с инициативной группой «Кольцовского дворика». Министр рассказал участникам встречи о текущем положении дел на объекте и возможностях обмена квартир.

Также участники координационной комиссии выслушали доклад о ходе работ на площадке по Бахчиванджи, 15. Геннадий Черных , генеральный директор компании ООО «Принцип», завершающей долгострой, рассказал, что в доме ведется внутренняя отделка, затем рабочие приступят к благоустройству территории. Ожидается, что к концу года застройщик начнет передачу квартир собственникам.

Кроме того, участники совещания рассмотрели вопрос о согласовании масштабного инвестиционного проекта группы компаний ТЭН, которая завершает возведение долгостроев в Арамили. Компании предложены новые варианты земельных участков для компенсации затрат. Руководитель департамента девелопмента группы компаний «ТЭН» Юрий Романович пояснил, что предложение находится в процессе рассмотрения и уточнения некоторых градостроительных вопросов. В совещании, отметим, приняла участие член инициативой группы дольщиков Наталья Перерва.