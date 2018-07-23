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Восемь врачей устроят на работу в медучреждения Реутова в 2018 году
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Восемь врачей устроят на работу в медучреждения Реутова в 2018 году 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Восемь врачей трудоустроят в подмосковном Реутове в 2018 году, кроме того, медработникам муниципалитета планируют выдать восемь квартир, сообщил глава города Станислав Каторов.
«Завершена проблема строительства новой пристройки к поликлинике. Также поликлиника на 550 посещений в смену вводится в южной части города. У нас появятся те мощности, куда можно будет привлекать врачей. Восемь врачей мы привлекли в том году, восемь врачей также в этом году», — сказал Каторов в ходе отчета перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Он отметил, что в прошлом году врачам выдали семь квартир, в этом году планируется еще восемь.
Ранее Воробьев сообщал, что в Подмосковье активно развивается система здравоохранения, и основным приоритетом остается создание условий для врачей.
Всего в отрасли здравоохранения в регионе работают около 117,5 тысяч человек. С 2013 по 2017 год на работу в Подмосковье устроили еще почти 5 тысяч врачей.
С апреля 2018-го подмосковные врачи общей практики, участковые педиатры и терапевты получают ежемесячную доплату в размере 32 тысяч рублей. Для получения данной надбавки врач должен работать не более чем на 1,25 ставки и только на одном участке, к которому прикреплены 1,7 тысячи взрослых, для педиатров — 800 детей. Кроме того, медработник должен выполнять ключевые показатели эффективности, в частности, 100% диспансеризация, низкие показатели смертности, отсутствие обоснованных жалоб и другие.
Доплату уже получают 645 педиатров, 782 терапевта, 153 врача общей практики. Всего — 1580 специалистов.
Помимо этого, с 1 сентября будут повышены зарплаты врачам и среднему медперсоналу.
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