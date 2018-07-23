Старинные дома напротив «Гринвича» и «Грин Парка» выставили на продажу

Первый деревянный домик находится по адресу Радищева, 8а — прямо напротив «Гринвича». На воротах здания появилась растяжка с надписью «Продажа» и номером телефона. Но риелтор отказался комментировать подробности продажи.

Историю этого старинного дома мы вам уже рассказывали. Здания по адресу Радищева, 6, 8а и 8б принадлежали одной усадьбе, которую закончили строить в конце XIX века. Купец второй гильдии Василий Степанович Ваганов, владелец усадьбы, был известным торговцем скобяным товаром. Кроме того, что он имел свои лавки в старом Гостином дворе Екатеринбурга , он ещё выполнял обязанности товарища директора Общественного банка и в течение десяти лет был гласным городской думы.

В 2011 году дома Ваганова купили за 19 миллионов 800 тысяч рублей. Покупатели заверяли, что надстраивать усадьбы они не собираются, что дома будут отреставрированы в соответствии со всеми охранными обязательствами. Но, судя по всему, эти покупатели реставрировать уже ничего не собираются.

Второе здание находится на Розы Люксембург , 26. Это дом Фомина, и его построили в 1900-е годы. За него просят 110 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте N1.RU. Последним арендатором этого здания был международный банк Азербайджана , а сейчас двухэтажное здание пустует.

«Общая площадь помещения — 437,5 «квадрата». Прилегающая территория земельного участка — 15 соток. Земля в собственности. Проведена реконструкция, отличный ремонт, современные коммуникации, высокие потолки, собственная парковка на 40 мест», — указано в объявлении.

В объявлении говорится, что помещение полностью оборудовано под банк, операционный зал и хранилище. Также, как объяснил Е1.RU риелтор, в здании может расположиться медицинский центр и стоматология.

Памятники архитектуры часто выставляют на продажу. В начале лета в открытую продажу поступил двухэтажный особняк на улице Хохрякова. Новому владельцу его готовы отдать за 33,6 миллиона рублей. Этой зимой на продажу выставили ещё один старинный особняк на улице Хохрякова. Владелец усадьбы решил её продать, чтобы уйти в нефтяной бизнес.