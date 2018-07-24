Ещё
Дольщики обанкротившегося ЖК «Центральный» получат новые квартиры в Орехово‑Зуеве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дольщики обанкротившегося ЖК «Центральный» получат новые квартиры в Орехово‑Зуеве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Дольщики, вложившие денежные средства в ЖК «Центральный», застройщик которого находится в стадии банкротства, получат новые квартиры в городском округе Орехово-Зуево, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.
«Права 43 дольщиков ЖК «Центральный» будут обеспечены путем предоставления квартир в новостройке на проспекте Клязьминский в городском округе Орехово-Зуево», — говорится в сообщении.
Застройщиком объекта является АО «Воскресенский домостроительный комбинат». Новый дом рассчитан на 336 квартир, общая площадь которых составляет свыше 17 тысяч квадратных метров.
«Инспекторский состав главного управления государственного строительного надзора Московской области уже приступил к проверке по извещению об окончании строительства жилого дома, расположенного по адресу: городской округ Орехово-Зуево, Клязьминский проспект», — говорится в сообщении.
На прилегающей к дому территории обустроены детская игровая и спортивная площадки, тротуары, парковочные места, выполнено озеленение. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения.
«После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний, объекту будет выдано заключение о соответствии», — сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.
Проверка по извещению об окончании строительства жилого дома на Клязьминском проспекте завершится 17 августа.
РИАМО: последние новости
Больше спортивных сооружений будут строить в районах реновации в Москве В Подмосковье число ярмарок с российскими производителями с 2013 года выросло в 4 раза Порядка 15 крупных объектов недвижимости появится в Подмосковье до конца 2018 года
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обрушил рубль437
Скончался Александр Исаков
Россия стянула военную технику к западным рубежам559
Тяжелобольная Терехова не может говорить36
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть225
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение