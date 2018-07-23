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Дольщики двух ЖК Urban Group могут получить деньги вместо квартир
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Дольщики двух ЖК Urban Group могут получить деньги вместо квартир 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Речь идет о ЖК «Лесобережный» и ЖК «Лайково», сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.
Ранее управляющий директор ДОМ. РФ Алексей Ниденс говорил, что в этих двух жилых комплексах самая сложная ситуация, поскольку они находятся в низкой стадии готовности. Об этом же сказал и Тагиев — по его словам, готовность большинства корпусов в проектах находится «в районе нуля», передает РИА Новости.
Министр отметил, что люди по-разному относятся к сложившейся ситуации. «Кто-то хочет получить вложенные деньги и, забыть, как страшный сон, свое неудачное вложение», — пояснил он.
ЖК «Лайково» находится в Одинцовском районе Подмосковья, ЖК «Лесобережный» — в Красногорском.
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