Дольщики двух ЖК Urban Group могут получить деньги вместо квартир

Руслан Тагиев. Речь идет о ЖК «Лесобережный» и ЖК «Лайково», сообщил министр строительного комплекса Подмосковья

Ранее управляющий директор ДОМ. РФ Алексей Ниденс говорил, что в этих двух жилых комплексах самая сложная ситуация, поскольку они находятся в низкой стадии готовности. Об этом же сказал и Тагиев — по его словам, готовность большинства корпусов в проектах находится «в районе нуля», передает РИА Новости

Министр отметил, что люди по-разному относятся к сложившейся ситуации. «Кто-то хочет получить вложенные деньги и, забыть, как страшный сон, свое неудачное вложение», — пояснил он.

ЖК «Лайково» находится в Одинцовском районе Подмосковья, ЖК «Лесобережный» — в Красногорском.