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Владимир Якушев призвал регионы направлять в Минстрой предложения для нацпроекта «Жильё и городская среда»
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Владимир Якушев призвал регионы направлять в Минстрой предложения для нацпроекта «Жильё и городская среда» 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
В нацпроекте «Жилье и городская среда» отразят предложения региональных застройщиков.
Об этом сообщил в ходе видеоселекторного совещания по вопросам жилищной политики министр строительства Владимир Якушев.
Как уже сообщалось, выступая на Московском урбанистическом форуме-2018, Владимир Якушев рассказал о содержании нацпроекта «Жилье и городская среда», разработкой которого занимается Минстрой.
Напомнив представителям регионов, что проект должен быть сформирован к октябрю нынешнего года, глава Минстроя призвал их направлять в Минстрой свои предложения.
«Нам с вами предстоит ответственная работа в крайне сжатые сроки, — известил Владимир Якушев, добавив: — Прошу всех внимательно к ней отнестись и направить в Минстрой свои предложения, которые, как вы считаете, должны быть отражены в нацпроекте. Нам очень важно иметь обратную связь от субъектов».
Якушев заявил, что для комплексного подхода к разработке положений нацпроекта в целях достижения его плановых показателей важно включить в направляемые предложения и те, что поступают от региональных застройщиков.
При этом глава министерства обратил особое внимание на проработку вопросов по таким формам поддержки застройщиков, как установление низких процентных ставок по кредитам, предоставляемых застройщикам в рамках проектного финансирования, а также предложений по софинансированию строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.
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