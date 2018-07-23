Владимир Якушев призвал регионы направлять в Минстрой предложения для нацпроекта «Жильё и городская среда»

В нацпроекте «Жилье и городская среда» отразят предложения региональных застройщиков.

Об этом сообщил в ходе видеоселекторного совещания по вопросам жилищной политики министр строительства Владимир Якушев.

Как уже сообщалось, выступая на Московском урбанистическом форуме-2018, Владимир Якушев рассказал о содержании нацпроекта «Жилье и городская среда», разработкой которого занимается Минстрой

Напомнив представителям регионов, что проект должен быть сформирован к октябрю нынешнего года, глава Минстроя призвал их направлять в Минстрой свои предложения.

«Нам с вами предстоит ответственная работа в крайне сжатые сроки, — известил Владимир Якушев, добавив: — Прошу всех внимательно к ней отнестись и направить в Минстрой свои предложения, которые, как вы считаете, должны быть отражены в нацпроекте. Нам очень важно иметь обратную связь от субъектов».

Якушев заявил, что для комплексного подхода к разработке положений нацпроекта в целях достижения его плановых показателей важно включить в направляемые предложения и те, что поступают от региональных застройщиков.

При этом глава министерства обратил особое внимание на проработку вопросов по таким формам поддержки застройщиков, как установление низких процентных ставок по кредитам, предоставляемых застройщикам в рамках проектного финансирования, а также предложений по софинансированию строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.