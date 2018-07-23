Организаторы «iВолги-2018» объявили призовой фонд форума

В форуме примут участие более 2 000 человек

Общий грантовый фонд молодежного форума «iВолга» в этом году составляет 10 миллионов рублей. Об этом рассказали в правительстве Самарской области

Главное условие участия в «iВолге-2018» — наличие проекта.

Грантовая поддержка каждой тематической смены (всего их будет 10) — 1 миллион рублей. Обладатель первого места в каждой из смен получает 300 тысяч рублей на реализацию проекта. Конкурсантам присуждается по два вторых и по два третьих места, за которые участники получают по 200 и 150 тысяч соответственно. Участникам вручат поощрительные поездки и другие ценные призы.

В конкурсе по направлению «Наука и образование» участники смогут выиграть до 2 миллионов рублей, если их проекты окажутся действительно эффективными. Здесь за первое место победитель получит 300 тысяч рублей, за второе — 200 тысяч, за третье — 100 тысяч рублей.

Молодёжный форум «iВолга-2018» пройдет на Фестивальной поляне Мастрюковских озёр с 26 июля по 4 августа. На этот период в Прибрежном ограничат движение транспорта.