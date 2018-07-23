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Организаторы «iВолги-2018» объявили призовой фонд форума
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Организаторы «iВолги-2018» объявили призовой фонд форума 

63.ru 34 минуты назад
Фото: 63.ru
В форуме примут участие более 2 000 человек
Общий грантовый фонд молодежного форума «iВолга» в этом году составляет 10 миллионов рублей. Об этом рассказали в правительстве Самарской области.
Главное условие участия в «iВолге-2018» — наличие проекта.
Грантовая поддержка каждой тематической смены (всего их будет 10) — 1 миллион рублей. Обладатель первого места в каждой из смен получает 300 тысяч рублей на реализацию проекта. Конкурсантам присуждается по два вторых и по два третьих места, за которые участники получают по 200 и 150 тысяч соответственно. Участникам вручат поощрительные поездки и другие ценные призы.
В конкурсе по направлению «Наука и образование» участники смогут выиграть до 2 миллионов рублей, если их проекты окажутся действительно эффективными. Здесь за первое место победитель получит 300 тысяч рублей, за второе — 200 тысяч, за третье — 100 тысяч рублей.
Молодёжный форум «iВолга-2018» пройдет на Фестивальной поляне Мастрюковских озёр с 26 июля по 4 августа. На этот период в Прибрежном ограничат движение транспорта.
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