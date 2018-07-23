Дома для обманутых калининградских дольщиков возведут по проекту компенсационной застройки 

Выделенный под эти цели земельный участок площадью 10,5 га передается застройщику бесплатно. Кроме того, девелопер получит право реализовать свободное жилье в своих интересах. Фото: www.gov39.ru Власти Калининградской области для решения проблемы долгостроя используют уже апробированный в ряде регионов способ: стимулируют застройщиков, согласившихся завершить проблемные объекты долевого строительства, предоставлением без торгов земельных участков. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в северо-восточной части Калининграда, в районе ул. Артиллерийской (на фото) в ближайшие годы построят дома для обманутых дольщиков. Схема решения проблемы долгостроя следующая: земельный участок площадью 10,5 га передается Министерством обороны РФ мэрии Калининграда, а уже от нее — властям региона под инвестиционный проект компенсационной застройки. Фото: www.ic.pics.livejournal.com Последнее означает, что отобранный в результате конкурса застройщик-инвестор возьмет на себя обязательства по строительству домов на указанном участке. Чтобы компенсировать вероятные расходы девелопера (проект по достройке долевых долгостроев, как правило, заведомо нерентабельный), власти передают ему эту землю без торгов, а также наделяют застройщика правом реализовать в собственных интересах жилые площади, оставшиеся после закрытия обязательств перед дольщиками. Фото: newkaliningrad.ru Сегодня в Калининградской области, по данным регионального правительства, насчитывается 1 588 пострадавших граждан, заключивших в свое время договоры долевого участия с застройщиками, позднее признанными банкротами, в их числе компании «Ганза-Сервис», «Регион-Сервис», «Альфастрой», «Вивагс», «Объединенные системы» и др. Всего в региональную дорожную карту по решению проблем обманутых дольщиков, опубликованную на сайте Минстроя, включено 15 проблемных объектов (один из них на фото). Достроить их планируется до 2021 года. Фото: www.izbirkom39.ru Другие публикации на тему: На Вологодчине ограничат продажу земли под жилищное строительство до решения проблем дольщиков Фонд защиты дольщиков получит дополнительные полномочия для достройки проблемных долгостроев На Кубани инвесторы, достраивающие долевые долгострои, смогут получать участки без торгов 360 долевых долгостроев будут достроены до 2022 года Минстрой усилит контроль целевого использования участков, выделяемых для решения проблем дольщиков Медведев и Плутник обсудили земельный вопрос Обманутые алтайские дольщики смогут бесплатно получить земельные участки для ИЖС Неиспользуемые земли будут изымать в ускоренном порядке Минстрой считает, что изъятие земли у проблемных застройщиков противоречит Гражданскому кодексу Минстрой призвал застройщиков помогать АИЖК вовлекать федеральные земли в жилищное строительство Четыре региона получили сто гектаров для помощи дольщикам Минстрой через АИЖК передаст Нижегородской области 500 га федеральной земли В Татарстане проблемы обманутых дольщиков пытаются решить за счет выделения земельных участков Шесть регионов попросили АИЖК предоставить им участки для решения проблем обманутых дольщиков АИЖК передало тюменским властям 141 га земли для решения проблем обманутых дольщиков За достройку проблемного объекта долевого строительства — земельный участок без торгов Губернаторы включаются в решение проблем обманутых дольщиков Какую льготу в Удмуртии получат инвесторы, достраивающие проблемные объекты