Ввод жилья в Северной Осетии с начала года вырос более чем на 16%

ВЛАДИКАВКАЗ , 23 июля. / ТАСС /. Северная Осетия в январе-июне 2018 года ввела в эксплуатацию почти 100 тыс. кв. м жилья, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе минстроя республики.

"Ввод жилья в Северной Осетии за первые полгода вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Так, в 2018 году было введено 99 тыс. 832 кв. м. Это на 16,5% больше, чем в январе-июне прошлого года. Тогда было введено 96 тыс. 120 кв. м", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в первом полугодии индивидуальные застройщики возвели на 26,1% больше жилья, чем в прошлом году, построили 20 тыс. 386 кв. м жилья.