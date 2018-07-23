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Ввод жилья в Северной Осетии с начала года вырос более чем на 16%
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Ввод жилья в Северной Осетии с начала года вырос более чем на 16% 

ТАСС 36 минут назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 23 июля. /ТАСС/. Северная Осетия в январе-июне 2018 года ввела в эксплуатацию почти 100 тыс. кв. м жилья, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе минстроя республики.
"Ввод жилья в Северной Осетии за первые полгода вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Так, в 2018 году было введено 99 тыс. 832 кв. м. Это на 16,5% больше, чем в январе-июне прошлого года. Тогда было введено 96 тыс. 120 кв. м", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в первом полугодии индивидуальные застройщики возвели на 26,1% больше жилья, чем в прошлом году, построили 20 тыс. 386 кв. м жилья.
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