Почти 1 млрд рублей выделят на строительство дорог в Тамбове в 2018 году

ТАМБОВ , 24 июля. / ТАСС /. Около 935 млн рублей направят на строительство дорог в Тамбове в 2018 году, что более чем в три раза превышает финансирование прошлого года, сообщила во вторник ТАСС специалист пресс-службы администрации региона Екатерина Заева.

"В рамках реализации государственной программы «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами» в Тамбове будет построено 23 километра новых дорог. На эти цели из дорожного фонда региона будет выделено около 935 млн рублей. В прошлом году на строительство дорог было направлено 277 млн рублей", — сказала она.

В администрации региона пояснили, что большая часть суммы — около 760 млн рублей — была получена из федерального бюджета по линии Минстроя России , остальные средства перечислили из бюджета области на условиях софинансирования.

"На эти деньги будут построены автомобильные дороги в микрорайонах Радужный и Северный. Речь идет об улицах Героев десантников, имени Вернадского, имени Александра Космодемьянского, имени Петра Яценко, художника Краснова, Прямая и Гиляровского. Кроме того, будет построена автомобильная дорога по улице Агапкина, которая соединит улицы Рылеева и Советскую", — сообщили в региональной администрации.

В пресс-службе уточнили, что в план работ входит не только строительство дорожного покрытия, но и оборудование новых улиц тротуарами, ливневой канализацией и линией электроосвещения. Заева также добавила, что это не единственная программа, в рамках которой выделены деньги на решение дорожной проблемы в Тамбове.

"Речь идет только о строительстве дорог, но это не полная сумма средств, которые будут в этом году потрачены на дороги в Тамбове. По другой программе, например, на ремонт и реконструкцию дорог из областного бюджета будет выделяться еще около 400 млн рублей, плюс софинансирование из муниципалитета", — сказала она.