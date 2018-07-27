Главгосстройнадзор Подмосковья выдал застройщику заключение о соответствии на два дома в Красногорске

Выдано заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве (214-ФЗ) на два жилых дома в городском округе Красногорск . Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на его начальника Артура Гарибяна.

«Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии требованиям 214-ФЗ застройщику, осуществляющему строительство в городском округе Красногорск, на два жилых дома, расположенных в северной части пос. Отрадное городского округа Красногорск», — приводятся в сообщении слова А. Гарибяна.

В пресс-службе уточнили, что открыть продажи на жилые помещения в домах сможет ООО «Отрада девелопмент».

«Девелоперу выдано заключение о соответствии на жилые дома с подземной автостоянкой и с инженерным обеспечением. Дома рассчитаны на 694 квартиры общей жилой площадью 27 тыс. кв. м», — отметил А. Гарибян.