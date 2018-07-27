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Главгосстройнадзор Подмосковья выдал застройщику заключение о соответствии на два дома в Красногорске
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Главгосстройнадзор Подмосковья выдал застройщику заключение о соответствии на два дома в Красногорске 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Выдано заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве (214-ФЗ) на два жилых дома в городском округе Красногорск. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на его начальника Артура Гарибяна.
«Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии требованиям 214-ФЗ застройщику, осуществляющему строительство в городском округе Красногорск, на два жилых дома, расположенных в северной части пос. Отрадное городского округа Красногорск», — приводятся в сообщении слова А. Гарибяна.
В пресс-службе уточнили, что открыть продажи на жилые помещения в домах сможет ООО «Отрада девелопмент».
«Девелоперу выдано заключение о соответствии на жилые дома с подземной автостоянкой и с инженерным обеспечением. Дома рассчитаны на 694 квартиры общей жилой площадью 27 тыс. кв. м», — отметил А. Гарибян.
В Главгосстройнадзоре Подмосковья подчеркнули, что теперь застройщик вправе зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объект и привлекать денежные средства граждан.
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