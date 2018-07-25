Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии застройщику на четыре дома в Лыткарино

Выдано заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям 214-ФЗ на четыре корпуса жилого комплекса «Новое Лыткарино». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области. «Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям 214-ФЗ на четыре жилых корпуса (№1-4), строящиеся в 6-м микрорайоне городского округа Лыткарино . Открыть продажи на жилые помещения в домах сможет ООО «Авигран», — говорится в сообщении. Начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян уточнил, что жилые дома возводятся в рамках проекта ЖК «Новое Лыткарино». «Дома рассчитаны на 1 тыс. 88 квартир жилой площадью 48 тыс. 288 кв. м», — пояснил А. Гарибян. В пресс-службе подчеркнули, что с заключением о соответствии застройщик вправе зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объект и начать привлечение денежных средств граждан.