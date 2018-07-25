Ещё
Новый гипермаркет «Метро» откроется в Ленинском районе 26 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина

Новый гипермаркет «Метро» откроется в Ленинском районе 26 июля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Ленинском районе 26 июля откроется девятый по счету торговый центр «Метро Кэш энд Керри» в Подмосковье, в запуск нового гипермаркета инвестировано порядка 1,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
На территории Московской области уже работает восемь торговых центров компании: на 23 километре Ново-Рязанского шоссе, в Балашихе, Зеленограде, Серпухове, Котельниках, Лобне, а также в Подольске и Богородском округе.
«Компания «Метро Кэш энд Керри» уже инвестировала более 160 миллионов евро в развитие собственного бизнеса на территории Подмосковья. Для «Метро» Московская область является одним из ключевых регионов в планах по развитию бизнеса компании», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
Общий объем инвестиций в запуск нового гипермаркета в Ленинском районе составил порядка 1,5 миллиарда рублей. Площадь объекта превышает 10 тысяч квадратных метров.
«Метро Кэш энд Керри» — крупнейшая международная управляющая компания бизнес-формата мелкооптовой торговли. Сейчас российское подразделение компании владеет 91 торговым центром в 51 регионе России. Суммарное количество сотрудников, занятых в деятельности компании на территории России, составляет порядка 20 тысяч человек.
РИАМО: последние новости
Больше спортивных сооружений будут строить в районах реновации в Москве Дольщики обанкротившегося ЖК «Центральный» получат новые квартиры в Орехово‑Зуеве Дом для переселенцев досрочно построили в Сергиево‑Посадском районе
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Таджикистан направил ноту России76
Убийство телеведущего поразило страну71
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны208
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ15
США нанесут удар по госдолгу России251
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение