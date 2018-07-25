Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство торгового комплекса «Ермолино» в Ленинском районе

В Ленинском районе Подмосковья будет построен многофункциональный торговый комплекс «Ермолино». Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство многофункционального торгового комплекса «Ермолино» в Ленинском районе Московской области», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.

В пресс-службе уточнили, что проект будет реализован в несколько этапов: в рамках первого и второго этапов строительства — по пять корпусов торгового центра, в рамках третьего этапа — еще три корпуса. Четвертый этап предусматривает строительство продовольственного рынка по адресу: городское поселение Видное , в районе 26 км автодороги М4 «Дон», южнее дер. Ермолино.

Отмечается, что общая площадь комплекса объектов составит около 16 тыс. кв. м. Площадь застройки — 16,5 тыс. кв. м. Завершение строительства планируется в 2019 г. Примерный объем инвестиций в реализацию всего проекта оценивается в 450 млн руб. С открытием всех объектов многофункционального комплекса в Ленинском районе будет создано 250 новых рабочих мест.