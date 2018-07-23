Эксперты: находиться в домах южноуральского поселка опасно

Жители микрорайона Славино в Сосновском районе Челябинской области каждый день рискуют своей жизнью. К такому выводу пришли эксперты, которые сегодня обследовали состояние вентиляционной системы в одном из восьми трехэтажных газифицированных домов. Дополнительную проверку заказал собственник квартиры на верхнем этаже объекта по улице Строительная после того как аналогичную процедуру выполнила другая фирма, нанятая местной управляющей компанией. Тогда, напомним, результаты также свидетельствовали о том, что с вентиляцией есть проблемы, и УК должна была выйти с инициативой запрета эксплуатации газового оборудования. В доме от голубого топлива работает отопление, нагрев воды и кухонные плиты.

«При обследовании квартиры была выявлена газовая плита и пластиковые стеклопакеты. Они очень плотные, воздух сквозьне проходит, — рассказала «ФедералПресс» руководитель Челябинской межрайонной лаборатории Марина Аплевич. — Строители, очевидно, сэкономили и не поставили приточные клапаны. У собственника над плитой стояла вытяжка, которой он перекрыл доступ к вентиляции, мы демонтировали гофртрубу, провели измерения, приоткрыв окно. При пересчете в лаборатории показало, что тяга на кухне не соответствует санитарно-эпидемическим нормам (норма — 100 метров кубических в час). В санузлах норма — 50 кубометров, но в данной квартире тяга вообще отсутствует».

По словам эксперта, ситуация очень опасная: «В квартире остаются все вредные вещества, даже выделяемый при дыхании углекислый газ, нет доступа кислорода, повышена влажность».

В лаборатории пояснили, что не могут заставить собственников квартир отключить газ, но местные власти или управляющая компания могут использовать для этого результаты проверки. В дальнейшем желательна строительная экспертиза, которая установила бы, в чем причина отсутствия вентиляции. Это может быть брак конструкции дома, который допустили строители, отойдя от первоначального проекта. Местные жители-активисты намерены обратиться в прокуратуру , поскольку сомневаются в честности предыдущего руководства Сосновского района при приемке 8 подключенных к газу домов. Ранее район возглавлял Владимир Котов

«Мы узнали, что у нас по документам есть цокольный этаж, а значит, дом более трех этажей. Его должны были принимать не районная администрация, а стройнадзор», — заявляет житель Сергей Дьяков . Он намерен доказать наличие брака в строениях и вернуть застройщику, а это «Челябинскгражданстрой», свою квартиру, пока действует гарантийный срок.

Отметим, комментария по сложившейся ситуации и планах решения проблемы от районной администрации до настоящего времени в редакцию «ФедералПресс» не поступило. Запрос был направлен еще на прошлой неделе.

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