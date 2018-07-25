Ещё
Строим, строим и построим. ТОП-5 самых застраиваемых районов Подмосковья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строим, строим и построим. ТОП-5 самых застраиваемых районов Подмосковья 

Вести.Ru 45 минут назад
Фото: Вести.Ru
В последние годы в Московской области развернуто весьма активное жилищное строительство. Специалисты аналитической IT-платформы bnMAP.pro изучили 31 район Подмосковья. Темой исследования были объемы предложения и уровень ценообразования на первичном рынке в районах за МКАД.
Согласно исследованиям, в первую тройку локаций, где на экспозиции представлено наибольшее количество квартир, вошли городские округа Красногорск и Химки и Ленинский район. Интересно, что Красногорск лидирует с большим отрывом от двух остальных — это главная неожиданность исследования.
Вот, как сейчас выглядит рейтинг самых застраиваемых районов Подмосковья.
№1 рейтинга — Красногорск
Количество лотов на экспозиции — 7080
Количество корпусов на экспозиции — 138  Город очень популярен у застройщиков из-за хорошей инфраструктуры и близости к Москве.
№2 рейтинга — Ленинский
Количество лотов на экспозиции — 6002
Количество корпусов на экспозиции — 125  Данный район весьма востребован у покупателей. Главная причина — неплохая экологическая обстановка.
№3 рейтинга — Химки
Количество лотов на экспозиции — 4585
Количество корпусов на экспозиции — 78  Несмотря на определенные транспортные проблемы, Химки по-прежнему востребованы не только у покупателей, но и у застройщиков.
№4 рейтинга — Одинцовский
Количество лотов на экспозиции — 4829
Количество корпусов на экспозиции — 86  Главное преимущество Одинцово — невысокие цены на жилье. Именно здесь строят много корпусов стандарт— и комфорт-класса.
№5 рейтинга — Мытищи
Количество лотов на экспозиции — 4300
Количество корпусов на экспозиции — 78  В последние годы именно Мытищи стали престижным местом для покупки жилья. Застройщики только лишь идут за тенденциями рынка.
Вести.Ru: последние новости
Застройщики сбавили темп: предложение в новостройках падает, но цены не растут Дольщики двух ЖК Urban Group могут получить деньги вместо квартир Первую пятиэтажку реновации снесут в августе
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом237
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина269
Крымский мост начал отделяться от Крыма77
Таджикистан направил ноту России115
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны196
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
17:00
«Зачем служанке паспорт»: блогер открыто поддержала рабство
Общество
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение