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В Дубае дешевеет недвижимость для покупателей и арендаторов
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В Дубае дешевеет недвижимость для покупателей и арендаторов 

Prian.ru 53 минуты назад
Фото: Prian.ru
Рента упала на 3% для квартир и на 2% для вилл во втором квартале 2018 года в сравнении с первым. В годовом исчислении снижение составило 12% и 10% соответственно. Об этом сообщает Gulf Business со ссылкой на данные агентства по недвижимости Asteco.
По сравнению с тем же периодом 2017 года особенно большое падение арендных ставок наблюдалось на квартиры в Jumeirah Village Circle (16%), Jumeirah Beach Residence (15%), а также в Jumeirah Lakes Towers, Deira и Discovery Gardens — по 14%.
«В течение следующего квартала мы ожидаем дальнейшего смягчения ставок аренды для всех классов недвижимости», — сообщил управляющий директор Asteco Джон Стивенс.
Стоимость квартир и вилл в среднем снизилась на 4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 11% за год.
Наиболее сильное снижение стоимости квартир — на 6% по сравнению с первым кварталом 2018 года, было зафиксировано в Dubai International Financial Centre, Discovery Gardens и Dubai Sports City. А в стоимости вилл самые заметные квартальные изменения были в Jumeirah Park (-8%), Arabian Ranches (-5%) и The Springs (-5%).
«Объем продаж остается стабильным», — добавляет Джон Стивенс. По его словам, в основном новая застройка была сосредоточена в бюджетном сегменте. Это привело к заметному ежеквартальному снижению цен на недвижимость эконом-класса — на 5%. Для сравнения: бизнес-класс и элитные объекты подешевели на 3%.
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