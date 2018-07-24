Ещё
Самый богатый депутат омского горсовета заработал 48 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самый богатый депутат омского горсовета заработал 48 миллионов рублей 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Депутаты Омского городского совета опубликовали сведения о доходах. На сайте Омского городского совета опубликованы сведения о доходах депутатов городского парламента за 2017 год. Самым состоятельным народным избранником стал председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Юрий Федотов. Его годовой доход превысил 48 млн руб. Также в его собственности две квартиры, садовый домик и земля. Правда, нет сведений о наличии автотранспортных средств. Хотя, банкир Федотов предпочитает передвигаться по городу на дорогом Mercedes. Судя по декларационным данным, народный избранник сейчас холост.
Второй по величине годовой доход среди депутатов показал Виталий Путинцев. В 2017 году директор по развитию ООО «ПК „Чистый город“ заработал 15 млн руб. В его собственности находятся аж 11 земельный участков, часть из которых — долевая. Замыкает тройку лидеров Георгий Архипов, который является заместителем генерального директора по правовым, корпоративным и имущественным вопросам АО „Газпромнефть-ОНПЗ“. В прошлом году ре заработал 14 млн руб.
Самым бедным стал „Народный юрист“ Ренат Карымов. За прошлый год его доход составил 15,5 тыс. руб. В собственности у него квартира в 38 кв. м.
Омск Здесь: последние новости
На аварийный ремонт омских домов выделят семь миллионов рублей В Омской области стали строить меньше жилья Сегодня в Омске подорожали услуги ЖКХ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов194
Основательница Femen покончила с собой86
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков71
Оксана Шачко оставила предсмертную записку45
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции181
Видео
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение