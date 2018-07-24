Самый богатый депутат омского горсовета заработал 48 миллионов рублей

Депутаты Омского городского совета опубликовали сведения о доходах. На сайте Омского городского совета опубликованы сведения о доходах депутатов городского парламента за 2017 год. Самым состоятельным народным избранником стал председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Юрий Федотов . Его годовой доход превысил 48 млн руб. Также в его собственности две квартиры, садовый домик и земля. Правда, нет сведений о наличии автотранспортных средств. Хотя, банкир Федотов предпочитает передвигаться по городу на дорогом Mercedes. Судя по декларационным данным, народный избранник сейчас холост.

Второй по величине годовой доход среди депутатов показал Виталий Путинцев . В 2017 году директор по развитию ООО «ПК „Чистый город“ заработал 15 млн руб. В его собственности находятся аж 11 земельный участков, часть из которых — долевая. Замыкает тройку лидеров Георгий Архипов , который является заместителем генерального директора по правовым, корпоративным и имущественным вопросам АО „Газпромнефть-ОНПЗ“. В прошлом году ре заработал 14 млн руб.

Самым бедным стал „Народный юрист“ Ренат Карымов. За прошлый год его доход составил 15,5 тыс. руб. В собственности у него квартира в 38 кв. м.