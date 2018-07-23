На ремонт нижегородского Кремля после урагана выделили около 55 млн рублей

Нижегородскому Кремлю после урагана в городе понадобился ремонт, на эти цели выделили уже около 55 млн руб., сообщает Newsnn.ru со ссылкой на портал госзакупок.

Так, управделами правительства Нижегородской области заключило контракт с одной из региональных компаний на выполнение противоаварийных работ, сумма контракта составила около 45 млн руб.

Второй контракт — на разработку рабочей документации на противоаварийные ремонтные работы — на этом же объекте заключен с другой региональной компанией на сумму 8,14 млн руб.

Управделами правительства Нижегородской области ранее заключило несколько контрактов на ремонт зданий и инфраструктуры на территории нижегородского Кремля на сумму 1,42 млн руб.

Ураган, из-за которого снесло крыши с нескольких башен нижегородского Кремля, прошел по области 30 мая.