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На ремонт нижегородского Кремля после урагана выделили около 55 млн рублей
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На ремонт нижегородского Кремля после урагана выделили около 55 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Нижегородскому Кремлю после урагана в городе понадобился ремонт, на эти цели выделили уже около 55 млн руб., сообщает Newsnn.ru со ссылкой на портал госзакупок.
Так, управделами правительства Нижегородской области заключило контракт с одной из региональных компаний на выполнение противоаварийных работ, сумма контракта составила около 45 млн руб.
Второй контракт — на разработку рабочей документации на противоаварийные ремонтные работы — на этом же объекте заключен с другой региональной компанией на сумму 8,14 млн руб.
Управделами правительства Нижегородской области ранее заключило несколько контрактов на ремонт зданий и инфраструктуры на территории нижегородского Кремля на сумму 1,42 млн руб.
Ураган, из-за которого снесло крыши с нескольких башен нижегородского Кремля, прошел по области 30 мая.
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