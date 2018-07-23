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Пассажиропоток гражданской авиации в России в январе-июне увеличился на 11,3% — до 51,4 млн человек
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Пассажиропоток гражданской авиации в России в январе-июне увеличился на 11,3% — до 51,4 млн человек 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Пассажиропоток гражданской авиации в России в январе-июне 2018 г. увеличился на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и превысил 51,4 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).
Согласно основным показателям работы гражданской авиации России за январь-июнь 2018 г., за этот период было перевезено более 51,4 млн пассажиров, что на 11,3% больше показателя января-июня 2017 г. (более 46,2 млн пассажиров). Из общего числа на международных перевозках зафиксировано более 20,7 млн пассажиров (рост составил 12,5%), на внутренних перевозках — более 30,7 млн пассажиров (рост 10,4%).
Отмечается, что лидером по пассажирским перевозкам остается авиакомпания «Аэрофлот»: за январь-июнь 2018 г. ее услугами воспользовались более 16,2 млн пассажиров, что на 6,4% больше показателя годичной давности (более 15,2 млн пассажиров). В пятерку самых популярных авиакомпаний также вошли: «Сибирь» — почти 5,2 млн пассажиров, «Россия» — более 4,7 млн пассажиров, «Уральские Авиалинии» — более 3,9 млн пассажиров, UTair — 3,5 млн пассажиров.
Кроме того, за январь-июнь 2018 г. было перевезено более 534,4 тыс. тонн грузов и почты, что на 0,5% больше, чем в январе-июне 2017 г. (более 531,7 тыс. тонн). В июне 2018 г. перевезено порядка 95,2 тыс. тонн грузов и почты, что на 2,7% больше, чем в июне 2017 г. (более 92,6 тыс. тонн).
Уточняется, что в июне 2018 г. пассажиропоток гражданской авиации в России увеличился на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (более 10,4 млн человек) и составил почти 11,5 млн человек.
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