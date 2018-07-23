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Названы сроки сноса первой пятиэтажки реновации
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Первую пятиэтажку реновации снесут в августе 

Вести.Ru 24 минуты назад
Фото: SHUTTERSTOCK.COM
Снос первой расселенной по программе реновации пятиэтажки в Москве начнется в августе этого года, сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.
Власти планируют демонтировать дом в Северном Измайлове на улице Константина Федина. Всего же в этом году планируется снести около 10 старых домов, сообщает "Интерфакс".
Постепенно снос старых пятиэтажек позволит высвободить площади для строительства новых домов и запустить волновое переселение.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин говорил, что строители могут приступить к возведению жилья на освободившихся после старых домов площадках уже в 2019 году.
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