В торговых центрах Петербурга растёт ротация в сегменте общепита

Во II квартале 2018 года в качественных торговых центрах Петербурга наибольшая ротация происходила в сегменте общепита: изменения коснулись 3,4% кафе и ресторанов из расчета площади, свидетельствуют данные компании JLL.

На 2-е место впервые вышел сегмент электроники и бытовой техники (3,2%). Для сравнения: в среднем по рынку ротация составила 2,7%.

«Собственники торговых центров Петербурга продолжают расширять предложение кафе и ресторанов как количественно, так и качественно, привлекая новые концепции и кухни. На сегмент общепита сегодня приходится более 5% арендуемой площади петербургских ТЦ, и, учитывая европейский тренд, мы ожидаем постепенного роста данного показателя по мере реализации новых проектов», — отмечает Анастасия Балмочных , руководитель направления аренды торговых центров компании JLL в Санкт-Петербурге.

В сегменте электроники ротация была во многом связана с заменой магазинов одной сети на другую в рамках определенной группы компаний. Это привело к максимальной за последние три года доле магазинов электроники в структуре открытий — 10%.

В целом же в качественных торговых центрах Петербурга ротация постепенно снижается: во 2-м квартале изменения коснулись около 2,7% площадей против 3,0% кварталом ранее и 3,5% во 2-м квартале 2018 года. Сравнительно невысокая активность связана с низкой долей свободных площадей: к концу июня она достигла 3,7%, сократившись за квартал еще на 0,1 п.п. При этом впервые с 2015 года зафиксировано увеличение вакантных площадей на юге города (с 1,4% до 1,8%). «Такая динамика объясняется минимумом свободных лотов: уход даже одного крупного арендатора не может быть компенсирован поглощением свободных площадей в других объектах на субрынке», — комментирует Владислав Фадеев , руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге.

На фоне минимального ввода (6,5 тыс. кв. м заявлены на 2018 год) эксперты JLL ожидают дальнейшего снижения доли свободных площадей до 3,4-3,5% к концу 2018 года.