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Правительство РФ до конца года выделит 3 млрд руб. на завершение строительство объектов Urban Group
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Правительство РФ до конца года выделит 3 млрд руб. на завершение строительство объектов Urban Group 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
Об этом журналистам сообщил генеральный директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Александр Плутник.
«Есть три источника — объем сборов, которые имеются всего в Фонде защиты прав граждан — участников долевого строительства на настоящий момент, иным источником является федеральный бюджет и третья составляющая — бюджет Московской области. Объем выделяемых средств федерального бюджета в целом понятен, в настоящий момент деньги выделяются из резервного фонда правительства по поручению председателя правительства Дмитрия Медведева. Это самая быстрая процедура для того, чтобы можно было выйти как можно быстрее на строительную площадку, чтобы люди видели реальное движение на тех объектах, на которых они ждут. Из резервного фонда будет выделено 3 млрд руб. в этом году», — сказал А. Плутник.
Арбитражный суд Московской области 9 июля 2018 г. вынес решение о банкротстве ООО «Экоквартал» (застройщик ЖК «Митино О2»), ООО «Хайгейт» (ЖК «Опалиха О3» и «Лесобережный»), ООО «Ваш город» (ЖК «Видный город»), АО «Континент проект» (ЖК «Солнечная Система») и ООО «Ивастрой» (ЖК «Лайково»), входящих в состав Urban Group, и открыл в отношении компаний конкурсное производство сроком на один год.
Агентство «Москва»: последние новости
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