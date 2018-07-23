Ещё
В Удмуртии отремонтировали 15 объектов в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Удмуртии отремонтировали 15 объектов в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» 

Rambler News Service 38 минут назад
Фото: d-kvadrat.ru
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Удмуртии должно быть отремонтировано 63 дорожных объекта общей протяженность около 114,7 км. 15 объектов уже отремонтированы, пишет Udm-info.ru со ссылкой на председателя регионального правительства Ярослава Семенова.
В этом году между Удмуртией и Федеральным дорожным агентством было заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта на финансирование мероприятий, предусмотренных приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги».
Финансирование данных мероприятий составило 1,46 млрд руб. (730 млн руб. из федерального бюджета, 730 млн руб. из бюджета субъекта).
Rambler News Service: последние новости
Первые дома обанкротившегося застройщика Urban Group достроят к концу 2018 года Дом.РФ подал к ФК «Открытие» иск из-за неисполнения договора о покупке ипотечных облигаций В Подмосковье до конца года введут 15 крупных объектов с 2,7 тыс. рабочими местами
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из россиян сделают «вечных пешеходов»185
Россияне взбунтовались из-за нового налога403
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе267
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль14
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики14
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение