В Удмуртии отремонтировали 15 объектов в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» 

Rambler News Service: последние новости

Первые дома обанкротившегося застройщика Urban Group достроят к концу 2018 года

Дом.РФ подал к ФК «Открытие» иск из-за неисполнения договора о покупке ипотечных облигаций

В Подмосковье до конца года введут 15 крупных объектов с 2,7 тыс. рабочими местами