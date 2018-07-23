В Удмуртии отремонтировали 15 объектов в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» 

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Удмуртии должно быть отремонтировано 63 дорожных объекта общей протяженность около 114,7 км. 15 объектов уже отремонтированы, пишет Udm-info.ru со ссылкой на председателя регионального правительства Ярослава Семенова.
В этом году между Удмуртией и Федеральным дорожным агентством было заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта на финансирование мероприятий, предусмотренных приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги».
Финансирование данных мероприятий составило 1,46 млрд руб. (730 млн руб. из федерального бюджета, 730 млн руб. из бюджета субъекта).