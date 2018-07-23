Сироту катавскую защитил прокурор

Суд удовлетворил исковые требования Катав-Ивановского прокурора и обязал администрацию муниципального района обеспечить жильем выпускника детского дома, передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области

В ходе прокурорской проверки, проведенной по требованию юноши, установлено, что органы местного самоуправления не предприняли должных мер по обеспечению 18-летнего сироты, оставшегося без попечения родителей, жильем, чем нарушили его жилищные права. Заявитель закрепленного за ним жилого помещения не имеет, состоит в очереди на получение жилья в администрации Катав-Ивановского муниципального района и нуждается в улучшении жилищных условий.

Только после вмешательства прокурора и вынесения судебного решения администрация Катав-Ивановского муниципального района предоставила сироте по договору социального найма специализированное отдельное благоустроенное жилое помещение на территории соседнего Юрюзанского городского поселения.