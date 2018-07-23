На востоке Москвы с начала года ввели в эксплуатацию 460 новых лифтов по программе капремонта 

Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы. «460 новых лифтов с начала года введено в эксплуатацию в Восточном административном округе по программе капитального ремонта. Всего в 2018 г. на востоке планируется заменить 571 лифт» — говорится в материале.
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы реализуется с июля 2015 г. На сегодняшний день программа включает 27 тыс. 749 домов. Планируется отремонтировать 354 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов и заменить 112 тыс. лифтов. В рамках программ специалистами проводится полная замена силового оборудования, системы управления и безопасности, кабин лифта, оборудования в лифтовой шахте, дверей на этажах.