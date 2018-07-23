На востоке Москвы с начала года ввели в эксплуатацию 460 новых лифтов по программе капремонта

Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы. «460 новых лифтов с начала года введено в эксплуатацию в Восточном административном округе по программе капитального ремонта. Всего в 2018 г. на востоке планируется заменить 571 лифт» — говорится в материале.