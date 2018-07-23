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Россияне стали активнее закупаться тазами
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Россияне стали активнее закупаться тазами 

Авторадио 2 часа назад
Это связано с отключениями горячей воды, сообщает газета «Известия». Продажи таких емкостей с начала лета увеличились в 2 раза. Однако вместе с тем на 40% подскочила и их средняя цена, составив 800 рублей за штуку. Вторыми по популярности оказались водонагреватели. Их продажи на доске интернет— объявлений за последние два месяца увеличились в 1,5 раза. На треть выросли продажи бойлеров. При этом средняя стоимость и водонагревателей, и бойлеров не изменилась. Активней всего тазами, бойлерами, водонагревателями и ведрами закупались жители Красноярска, Омска и Владивостока.
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