Работы по завершению строительства шести домов компании Urban Group планируют начать в октябре

Об этом на встрече с дольщиками компании сообщил управляющий директор АО «Дом.РФ» Алексей Ниденс

«Шесть домов идут в дострой в первоочередном режиме. Это дома, которые с максимальной степенью готовности. В случае подключения инженерных сетей они будут сданы в те сроки, которые представлены в презентации», — сказал А. Ниденс.

Согласно презентации, работы по строительству шести домов Urban Group начнут в октябре. В их число входят ЖК «Видный город» д. 7 (готов на 95%), ЖК «Солнечная система» д. 5 (готов на 80%), ЖК «Митино О2» д. 6 (готов на 95%), ЖК «Опалиха О3» д. 7 (готово 95%). Завершить строительство этих домов планируется в декабре текущего года.

Кроме этого, два дома, (ЖК «Митино О2» д. 11 корп.1 и корп. 2) строительная готовность которых оценивается в 75%, планируется достроить в апреле 2019 г.