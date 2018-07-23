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Работы по завершению строительства шести домов компании Urban Group планируют начать в октябре
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Работы по завершению строительства шести домов компании Urban Group планируют начать в октябре 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
Об этом на встрече с дольщиками компании сообщил управляющий директор АО «Дом.РФ» Алексей Ниденс.
«Шесть домов идут в дострой в первоочередном режиме. Это дома, которые с максимальной степенью готовности. В случае подключения инженерных сетей они будут сданы в те сроки, которые представлены в презентации», — сказал А. Ниденс.
Согласно презентации, работы по строительству шести домов Urban Group начнут в октябре. В их число входят ЖК «Видный город» д. 7 (готов на 95%), ЖК «Солнечная система» д. 5 (готов на 80%), ЖК «Митино О2» д. 6 (готов на 95%), ЖК «Опалиха О3» д. 7 (готово 95%). Завершить строительство этих домов планируется в декабре текущего года.
Кроме этого, два дома, (ЖК «Митино О2» д. 11 корп.1 и корп. 2) строительная готовность которых оценивается в 75%, планируется достроить в апреле 2019 г.
Арбитражный суд Московской области 9 июля 2018 г. вынес решение о банкротстве ООО «Экоквартал» (застройщик ЖК «Митино О2»), ООО «Хайгейт» (ЖК «Опалиха О3» и «Лесобережный»), ООО «Ваш город» (ЖК «Видный город»), АО «Континент проект» (ЖК «Солнечная Система») и ООО «Ивастрой» (ЖК «Лайково»), входящих в состав Urban Group, открыл в отношении компаний конкурсное производство сроком на один год.
Агентство «Москва»: последние новости
Еще один дом на западе столицы передан под заселение в рамках программы реновации жилфонда Дольщики Urban Group смогут рефинансировать ипотечные кредиты в «Дом.РФ» на улучшенных условиях Завершение строительства ряда объектов Urban Group может занять два-три года
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