Первые дома обанкротившегося застройщика Urban Group достроят к концу 2018 года

Первые четыре дома обанкротившегося застройщика Urban Group достроят к концу 2018 года в случае получения необходимых справок от ресурсоснабжающих организаций, следует из презентации Дом. РФ

Дома №7 ЖК «Видный город», №5 ЖК «Солнечная система», №6 ЖК «Митино О2», дом № 7 ЖК «Опалиха О3» завершат строительство к декабрю 2018 года. Завершение строительства остальных домов этих жилых комплексов планируется к 2019-2021 годам.

Администрация Московской области рассматривает варианты поддержки участников долевого строительства ЖК «Лайково» и ЖК «Лесобережный» из-за низкой готовности инженерной инфраструктуры. Властями Москвы будет принято решение о денежной выплате или дострою, следует из презентации.