Первые дома обанкротившегося застройщика Urban Group достроят к концу 2018 года 

Первые четыре дома обанкротившегося застройщика Urban Group достроят к концу 2018 года в случае получения необходимых справок от ресурсоснабжающих организаций, следует из презентации Дом. РФ.
Дома №7 ЖК «Видный город», №5 ЖК «Солнечная система», №6 ЖК «Митино О2», дом № 7 ЖК «Опалиха О3» завершат строительство к декабрю 2018 года. Завершение строительства остальных домов этих жилых комплексов планируется к 2019-2021 годам.
Администрация Московской области рассматривает варианты поддержки участников долевого строительства ЖК «Лайково» и ЖК «Лесобережный» из-за низкой готовности инженерной инфраструктуры. Властями Москвы будет принято решение о денежной выплате или дострою, следует из презентации.
Urban Group — один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. 9 июля Арбитражный суд Московской области признал банкротами пять компаний застройщика Urban Group — ООО «Ваш город», ООО «Иванстрой», ООО «Экоквартал», ООО «Континент проект» и ООО «Хайгейт».