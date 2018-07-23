Ещё
В Кургане мужчина выпал из окна своей квартиры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кургане мужчина выпал из окна своей квартиры 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Жители Заозерного обсуждают падение из окна своей квартиры молодого мужчины. Вчера, 22 июля около 23.00, жильцы дома №9 в 1 микрорайоне услышали нецензурные ругательства, а затем глухой шлепок. Как позже стало известно из окна своей квартиры, расположенной на десятом этаже, упал местный житель 1987 г.р. Прибывшие на место Скорая помощь и полиция констатировали смерть мужчины. Соседи погибшего говорят, что он злоупотреблял спиртными напитками и перебивался случайными заработками.
Знакомые мужчины выдвинули версию о несчастном случае. В пользу этого указывает лежавшая внизу недалеко от места падения москитная сетка. Однако, не исключено, что погибшего могли вытолкнуть из окна случайные знакомые.
По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Курганской области Евгения Гречкина, по факту гибели курганца проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства трагедии. По результатам будет принято процессуальное решение.
Уральский меридиан: последние новости
Северяне пикетируют региональные филиалы Пенсионного фонда России УрФО: поднятие поп, пельмешка-депутат и целеустремленная Авокадинка Проститутки Кургана. 2/3 жителей больны
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину45
Россияне взбунтовались из-за нового налога83
Дачники будут жить по новым правилам133
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор373
Украина приготовилась перехватывать российские корабли93
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение