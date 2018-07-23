В Кургане мужчина выпал из окна своей квартиры

Жители Заозерного обсуждают падение из окна своей квартиры молодого мужчины. Вчера, 22 июля около 23.00, жильцы дома №9 в 1 микрорайоне услышали нецензурные ругательства, а затем глухой шлепок. Как позже стало известно из окна своей квартиры, расположенной на десятом этаже, упал местный житель 1987 г.р. Прибывшие на место Скорая помощь и полиция констатировали смерть мужчины. Соседи погибшего говорят, что он злоупотреблял спиртными напитками и перебивался случайными заработками.

Знакомые мужчины выдвинули версию о несчастном случае. В пользу этого указывает лежавшая внизу недалеко от места падения москитная сетка. Однако, не исключено, что погибшего могли вытолкнуть из окна случайные знакомые.

По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Курганской области Евгения Гречкина, по факту гибели курганца проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства трагедии. По результатам будет принято процессуальное решение.