Domofond.ru: морской круиз для молодожёнов стоит столько же, сколько квартира в крупном городе

Портал недвижимости Domofond.ru сравнил стоимость популярных свадебных подарков: морских круизов на «медовый месяц» и жилья в крупных городах.

По данным сервиса, цены на них сопоставимы. Круиз на один-два месяца примерно соответствует по стоимости небольшой квартире-студии в центральных районах столицы и Санкт-Петербурга . В Казани , Нижнем Новгороде и Екатеринбурге выбор жилья за ту же сумму шире: на окраинах и в центре за деньги, потраченные на морское путешествие, можно приобрести двух— или трехкомнатную квартиру.

Для сравнения аналитики Domofond.ru выбрали длинные морские круизы продолжительностью от 28 до 66 ночей.

Самое экономичное путешествие через океан — 38 ночей по маршруту Венеция Италия )–Сан-Антонио ( Чили ) — обойдется на двоих в 603 тыс. руб. Самый дорогой из круизов — 52 ночи в сьют «пентхаус» по маршруту Афины–Гонконг — стоит 5,3 млн руб. на двоих.

В среднем путешествие по морю в течение одного–двух месяцев может стоить 2–3,8 млн рублей, что сопоставимо с ценами на жилье в Москве , Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

В Санкт-Петербурге 3 800 000 руб. достаточно, чтобы купить большую квартиру-студию с высокими потолками и современным ремонтом в доме 1880 года на Невском проспекте. А если молодая семья предпочитает хорошую экологию транспортной доступности, тогда за 3 000 000 руб. можно подарить молодоженам небольшую (48 кв. м) двухкомнатную квартиру в Красном Селе, поселке Хвойный.