Плутник: на всех объектах Urban Group установят камеры видеонаблюдения

"Мы ведём установку камер на всех участках строительства", — сказал он.

Как отметил в свою очередь управляющий директор «Дом.рф» Алексей Ниденс , на территории каждого жилого комплекса будут установлены в среднем 6-8 камер, чтобы каждый дольщик смог видеть, что происходит на стройке.