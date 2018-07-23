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Плутник: на всех объектах Urban Group установят камеры видеонаблюдения
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Плутник: на всех объектах Urban Group установят камеры видеонаблюдения 

РИА Недвижимость 42 минуты назад
МОСКВА, 23 июл — РИА Недвижимость. Камеры видеонаблюдения установят на всех объектах Urban Group, заявил в понедельник журналистам гендиректор «Дом.рф» Александр Плутник.
"Мы ведём установку камер на всех участках строительства", — сказал он.
Как отметил в свою очередь управляющий директор «Дом.рф» Алексей Ниденс, на территории каждого жилого комплекса будут установлены в среднем 6-8 камер, чтобы каждый дольщик смог видеть, что происходит на стройке.
Все пять компаний Urban Group, крупнейшего застройщика жилья в Подмосковье, имеющего обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей, 9 июля были признаны банкротами. В Минстрое РФ пообещали достроить все объекты девелопера.
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