Введён в эксплуатацию пятый лот ЖК NEWПИТЕР 

Компания «СТ-Новоселье» (входит в объединение «Строительный трест») получила разрешение на ввод в эксплуатацию 5 лота жилого квартала NEWПИТЕР в поселке Новоселье Ломоносовского района.
В состав лота входит 12-этажный дом, состоящий из шести секций на 594 квартиры. Общая реализуемая площадь объекта — 31 878 кв. м. В корпусах запроектировано 396 однокомнатных, 132 двухкомнатных и 66 трехкомнатных квартир площадью от 36 до 85,4 кв. м. Минимальная цена однокомнатной квартиры составляет 2,74 млн рублей.
Кроме дворов без машин на закрытой территории корпусов смонтированы детские и спортивные площадки, а также рекреационная зона.
Сейчас в составе жилого квартала NEWПИТЕР продолжается строительство жилых домов в составе 6, 7 и 10 лотов, а также общеобразовательной школы на 550 учащихся.
Жилой квартал NEWПИТЕР — проект компании «Строительный трест», который строится в городском поселке Новоселье на границе с Петербургом. В новом микрорайоне будет построено 28 домов комфорт-класса высотой от 6 до 12 этажей, социальная инфраструктура, спорткомплекс с бассейном, паркинги.