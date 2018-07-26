Введён в эксплуатацию пятый лот ЖК NEWПИТЕР

Компания «СТ-Новоселье» (входит в объединение «Строительный трест») получила разрешение на ввод в эксплуатацию 5 лота жилого квартала NEWПИТЕР в поселке Новоселье Ломоносовского района.

В состав лота входит 12-этажный дом, состоящий из шести секций на 594 квартиры. Общая реализуемая площадь объекта — 31 878 кв. м. В корпусах запроектировано 396 однокомнатных, 132 двухкомнатных и 66 трехкомнатных квартир площадью от 36 до 85,4 кв. м. Минимальная цена однокомнатной квартиры составляет 2,74 млн рублей.

Кроме дворов без машин на закрытой территории корпусов смонтированы детские и спортивные площадки, а также рекреационная зона.

Сейчас в составе жилого квартала NEWПИТЕР продолжается строительство жилых домов в составе 6, 7 и 10 лотов, а также общеобразовательной школы на 550 учащихся.