Ещё
Введён в эксплуатацию пятый лот ЖК NEWПИТЕР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Введён в эксплуатацию пятый лот ЖК NEWПИТЕР 

АСН-Инфо 33 минуты назад
Фото: АСН-Инфо
Компания «СТ-Новоселье» (входит в объединение «Строительный трест») получила разрешение на ввод в эксплуатацию 5 лота жилого квартала NEWПИТЕР в поселке Новоселье Ломоносовского района.
В состав лота входит 12-этажный дом, состоящий из шести секций на 594 квартиры. Общая реализуемая площадь объекта — 31 878 кв. м. В корпусах запроектировано 396 однокомнатных, 132 двухкомнатных и 66 трехкомнатных квартир площадью от 36 до 85,4 кв. м. Минимальная цена однокомнатной квартиры составляет 2,74 млн рублей.
Кроме дворов без машин на закрытой территории корпусов смонтированы детские и спортивные площадки, а также рекреационная зона.
Сейчас в составе жилого квартала NEWПИТЕР продолжается строительство жилых домов в составе 6, 7 и 10 лотов, а также общеобразовательной школы на 550 учащихся.
Жилой квартал NEWПИТЕР — проект компании «Строительный трест», который строится в городском поселке Новоселье на границе с Петербургом. В новом микрорайоне будет построено 28 домов комфорт-класса высотой от 6 до 12 этажей, социальная инфраструктура, спорткомплекс с бассейном, паркинги.
АСН-Инфо: последние новости
Расходы на зелень «Звездные» новостройки Сбербанк пустит с молотка офисное здание в Красногвардейском районе
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия9
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги41
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип400
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»105
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение