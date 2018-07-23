Своего 9-летнего сына и бывшую жену из мести оставил без жилья житель Краснодарского края

Краснодар . 23 июля — Новая Кубань. События разворачивались в Армавире . Мать-одиночка с 9-летним ребенком на руках ютилась на съемных квартирах. При этом имелось свободное жилое помещение, в которое не пускал женщину и своего собственного сына бывший муж. Мужчина признавался, что делает это из мести. Сам он давно проживал в комфортабельной квартире в этом же городе, а жилое помещение пустовало.

В производство судебных приставов поступило решение о вселении женщины и ребенка. Мужчину вызвали и уведомили о том, что если в течение 5 дней он не предоставит ключи и документы, то его оштрафуют или арестуют на 15 суток.

В итоге гражданин тянул до последнего, аргументируя это тем, что в помещении имеются его вещи.

Выяснилось, что речь шла о мебели. На пятый день конфликт был исчерпан.