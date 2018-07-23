Почти 10% дольщиков Urban Group подали заявки на включение в реестр требований о передаче жилых помещений 

Об этом на встрече с дольщиками группы компаний Urban Group сообщил управляющий директор АО «Дом.РФ» Алексей Ниденс.
«Фондом защиты прав дольщиков организована горячая линия, по которой каждый дольщик может позвонить и записаться на конкретную дату на подачу документов, открыты три штаба, в которых принимаются документы конкурсным управляющим и его представителями, уже на сегодня подали документы (на включение в реестр требований о передаче жилых помещений — прим. Агентства «Москва») 1 тыс. 612 дольщиков, это почти 10% от всего объема», — сказал А. Ниденс.
Арбитражный суд Московской области 9 июля 2018 г. вынес решение о банкротстве ООО «Экоквартал» (застройщик ЖК «Митино О2»), ООО «Хайгейт» (ЖК «Опалиха О3» и «Лесобережный»), ООО «Ваш город» (ЖК «Видный город»), АО «Континент проект» (ЖК «Солнечная Система») и ООО «Ивастрой» (ЖК «Лайково»), входящих в состав Urban Group, и открыл в отношении компаний конкурсное производство сроком на один год.